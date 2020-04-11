Пасхальную снедь в этом году католики Беларуси могут освятить сами в домашних условиях

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич утвердил текст молитвы для благословения пасхальных блюд вне храма. Такая мера была предпринята из-за распространения коронавируса.

Как рассказал пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси Юрий Санько, для прихожан, которым этот праздник рекомендуется встретить в узком семейном кругу, подготовлена специальная молитва, которую может прочесть старейший член семьи.

— Благословение перешло в дистанционный формат с целью избежать сбора большого количества людей одновременно, — отметил Юрий Санько. — Для поддержания духовной жизни в сложившейся ситуации вниманию верующих представлены видеотрансляции на сайте Минско-Могилевской архиепархии Римско-католического костела.

На этом ресурсе также даны советы о том, как подготовиться к участию онлайн в богослужении в святую ночь Воскресения Господня. В частности, в них говорится о необходимости создания в своих домах накануне праздника соответствующей атмосферы: «Смотреть мессу нужно всей семьей, не забыв о детях и пожилых родителях. Помните, что коронавирус закончится, а Бог, Церковь и люди вокруг нас останутся! И мы продолжаем жить вместе».