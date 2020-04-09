Пасхальную пищу католики Беларуси могут благословить дома

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич сегодня издал декрет о благословении пасхальных блюд в домашних условиях. Такая информация размещена на сайте Минско-Могилевской архиепархии Римско-католического костела, сообщает БЕЛТА.

Из-за вызванных пандемией коронавируса сложностей не все верующие смогут лично участвовать в пасхальных богослужениях, а также благословить блюда на пасхальный стол в храме. В связи с этим архиепископ Тадеуш Кондрусевич утвердил порядок и текст молитвы благословения пасхальных блюд в домашних условиях.

Как сообщила сегодня курия Минско-Могилевской архиепархии, в связи с пандемией коронавируса традиционного благословения пасхальных блюд епископами в столичных приходах в этом году не будет. Благословение отменено с целью избежать сбора большого количества людей одновременно, что обычно происходило при рукоположении пасхальных блюд епископами.

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