Глава ЦИК предложила Парламенту назначить президентские выборы на 9 августа

По словам руководителя ЦИК, 6 ноября 2020 года истекает срок полномочий Президента:

— Поэтому, исходя из этого, последний возможный день проведения выборов — 5 сентября. Но это суббота, выборы же проводятся в воскресенье. Поэтому последний возможный день проведения выборов — воскресенье, 30 августа. Недостаток этой даты в чем? Выборы президента — единственные, которые могут проводиться в два тура, если в ходе первого тура кандидат не наберет требуемый процент голосов, проводится второй тур. Поэтому второй тур гипотетически возможен. И назначение выборов на последнюю возможную дату может породить упреки в том, что власти заранее знают об итогах выборов и о том, что второго тура не будет. То же самое может быть, если датой выборов назначить 23 августа.

Поэтому предложение Лидии Ермошиной таково:

— Можно рассмотреть дату 16 августа, тогда второй тур придется на 30 августа. Но это время подготовки школ к началу учебного года, что также может повлечь за собой определенные неудобства. Политическое руководство страны провело соответствующие консультации — и было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа. Это очень символично: в этом случае именно 9 Мая, в День Великой Победы, начнется главная избирательная кампания страны.

Напомним, в соответствии с Конституцией президентские выборы назначаются Палатой представителей не позднее чем за пять месяцев до истечения срока полномочий действующего президента. В соответствии с законодательством очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться в воскресенье не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего президента, то есть не позднее 30 августа 2020 года.