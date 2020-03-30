Папа Римский призвал прекратить боевые действия в мире

"Мы - одна человеческая семья. Давайте остановим все военные действия. Пусть наша общая борьба против пандемии COVID-19 заставит всех признать необходимость укрепления братских и сестринских связей", - написал Папа Римский.

Вечером 27 марта он провел перед собором святого Петра в Ватикане молебен, во время которого помолился о завершении пандемии нового коронавируса. Молебен завершился благословением Urbi et Orbi ("Граду и миру"), которое обычно произносится на Пасху и Рождество.