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Папа Римский Франциск назначил Анте Йозича Апостольским нунцием в Беларуси

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Папа Римский Франциск назначил Анте Йозича Апостольским нунцием в Беларуси, сообщает Ватикан.

Хорватский иерарх, архиепископ Анте Йозич сменит руководителя дипломатического представительства Святого Престола в Беларуси Габора Пинтера, который назначен Апостольским нунцием в Гондурасе.

Анте Йозич родился 16 января 1967 года в городе Триль (Хорватия). До этого работал в Индии, России, на Филиппинах, в Кот-д'Ивуаре.

Дипломатические отношения между Беларусью и Ватиканом установлены 11 ноября 1992 года.

mogilevnews.by

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