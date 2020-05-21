Папа Римский Франциск назначил Анте Йозича Апостольским нунцием в Беларуси
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Папа Римский Франциск назначил Анте Йозича Апостольским нунцием в Беларуси, сообщает Ватикан.
Хорватский иерарх, архиепископ Анте Йозич сменит руководителя дипломатического представительства Святого Престола в Беларуси Габора Пинтера, который назначен Апостольским нунцием в Гондурасе.
Анте Йозич родился 16 января 1967 года в городе Триль (Хорватия). До этого работал в Индии, России, на Филиппинах, в Кот-д'Ивуаре.
Дипломатические отношения между Беларусью и Ватиканом установлены 11 ноября 1992 года.
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