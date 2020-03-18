Памятка для граждан пожилого возраста и инвалидов по профилактике распространения инфекции, вызванной короновирусом
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В целях профилактики распространения инфекции, вызванной короновирусом, информируем Вас о необходимости ограничения посещения мест массового скопления людей (общественный транспорт, магазины, аптеки и пр.) в часы пик с 7.30 до 9.00, с 17.00 до 18.30.
Рекомендуем чаще мыть руки с мылом либо использовать атисептик.
В случае недомогания – оставайтесь дома и вызываете врача на дом.
Для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости, рекомендуем Вам посещать небольшие магазины шаговой доступности.
Дополнительно информируем Вас о возможности онлайн-заказа продуктов питания через интернет-сайты магазинов, в которых организована доставка товаров на дом: сайт магазина Евроопт: e-dostavka.by, сайт магазина Остров чистоты: ostrov-shop.by.
При наличии вопросов, Вы можете обратиться в УСЗ «ТЦСОН Первомайского г.Бобруйска» по адресу: ул.50 лет ВЛКСМ, д.19.
Телефон «Горячей линии» - 72 73 75, оформление помощи социального работника - 72 73 65.
УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска»