Памятка для граждан пожилого возраста и инвалидов по профилактике распространения инфекции, вызванной короновирусом

В целях профилактики распространения инфекции, вызванной короновирусом, информируем Вас о необходимости ограничения посещения мест массового скопления людей (общественный транспорт, магазины, аптеки и пр.) в часы пик с 7.30 до 9.00, с 17.00 до 18.30.

Рекомендуем чаще мыть руки с мылом либо использовать атисептик.

В случае недомогания – оставайтесь дома и вызываете врача на дом.

Для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости, рекомендуем Вам посещать небольшие магазины шаговой доступности.

Дополнительно информируем Вас о возможности онлайн-заказа продуктов питания через интернет-сайты магазинов, в которых организована доставка товаров на дом: сайт магазина Евроопт: e-dostavka.by, сайт магазина Остров чистоты: ostrov-shop.by.

При наличии вопросов, Вы можете обратиться в УСЗ «ТЦСОН Первомайского г.Бобруйска» по адресу: ул.50 лет ВЛКСМ, д.19.

Телефон «Горячей линии» - 72 73 75, оформление помощи социального работника - 72 73 65.