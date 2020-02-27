Память сильнее времени! Ждем ваших рассказов о Великой Отечественной войне

Пришел солдат домой с войны… Что он мог принести в вещевом мешке? Обычную солдатскую пилотку, помятый котелок, истертую ложку. И на груди – ордена и медали. Пусть и не на всю грудь, а всего одну «За отвагу», но за ней – бессмертие!

Семейные реликвии – то, что остается в память о дорогих нашему сердцу людях и значительных событиях. Особое место среди них занимают фронтовые, времен Великой Отечественной войны. Практически в каждой белорусской семье есть хоть одна такая реликвия. Воистину драгоценная, но не рыночной стоимостью, а памятью: пожелтевшие письма-треугольники, боевые награды, фотографии. А может быть, простреленный комсомольский билет, фронтовые газеты, зарисовки или даже стихи, написанные перед решающей атакой... Все они ведут неслышный рассказ о тех людях, с которыми были связаны, о тех событиях, немыми свидетелями которых стали.

За каждой военной реликвией – отдельный рассказ, своя история, своя судьба. Давайте сделаем их достоянием всего города, страны!

Приносите в редакцию священные предметы, оставшиеся в память о дедах и прадедах, расскажите о вкладе вашей семьи в Великую Победу. Мы сделаем качественное фото и опубликуем вашу историю. О самых интересных снимем телесюжет. А наиболее активные участники получат очень приятный сюрприз.

О реликвиях Великой Победы можно рассказать до 1 мая.