Палящее солнце и горячий песок. До официального старта пляжного сезона остаются всего 3 дня!

Палящее солнце и горячий песок. До официального старта пляжного сезона остается всего 3 дня!

Зоны летнего отдыха Бобруйска практически готовы. Спасатели и эпидемиологи во всеоружии. Сегодня водолазы 1-й спасательной станции обследовали акваторию центрального пляжа − дно Березины должно быть чистым и безопасным. Со дна подняли различный мусор – камни, бутылки, часы и мобильные телефоны. Однако самый большой улов, уверяют спасатели − у берега. Затонувший мусор аквалангисты оставляют на песке – отходы утилизируют работники КУП "ДЭП г.Бобруйска". Очищены пляжи санатория Шинник, санатория Ленина, и совмещенный центральный пляж г. Бобруйска.

Для специалистов УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» также наступает жаркая пора. Они следят за качеством воды. Нужно исключить кишечную палочку, сальмонеллу и другие бактерии. Инспекторы санстанции проверяют раздевалки, контейнерные площадки, душевые кабины и спортивные зоны, всё куда ступает нога человека в пляжном костюме.

Этим летом в зелёном списке – песчаные дюны на центральном пляже и в6-м микрорайоне. азрешено купаться в озере около спортивно-

оздоровительного комплекса «Шинник» и в районе здравницы имени Ленина.