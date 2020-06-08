Палы: сомнительная польза, ведущая к гибели…

Желание человека избавиться от сухой травы и мусора нередко становится причиной пожаров. В результате горят леса и торфяники, под угрозой оказывается имущество и здоровье людей.

Перед тем как бросить горящую спичку в кучу мусора или сухую траву, задумайтесь… Чего в итоге окажется больше – пользы или вреда?

Пал травы уничтожит не только сухую растительность, но и семена полезных растений. Обедняется видовой состав растительного покрова, в почве уменьшается количество гумуса, она теряет способность удерживать влагу, начинается ее разрушение – эрозия.

В пламени гибнут животные, птицы и их кладки. При сильном травяном пожаре гибнут практически все, кто живут в сухой траве или на поверхности почвы (например, зайцы, ежи, грызуны, земноводные). Кто-то из них сгорает, а кто-то задыхается в дыму. Погибают многие насекомые, личинки и куколки. В том числе и те, которые истребляют вредителей и участвуют в процессе образования почвы (божьи коровки, жужелицы, дождевые черви и др.).

При сжигании мусора образуются ядовитые вещества – диоксины, которые наносят серьезный вред природе и здоровью человека. Диоксины способны накапливаться в организме человека, вызывая кожные заболевания, нарушения функционирования иммунной, гормональной, нервной систем, являются причиной злокачественных образований и пороков развития.

Обращаем внимание, что разведение костров в запрещенных местах, незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках (согласно статьям 15.57, 15.58 КоАП РБ) влечет наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.

Не допускайте выжигания сухой травы, не сжигайте мусор! Обнаружив пожар, примите незамедлительные меры к его тушению подручными средствами. При невозможности потушить пожар своими силами – срочно сообщите о нем в МЧС по телефонам 101 и 112.

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