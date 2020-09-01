Ожоги 70% тела. Бобруйчанин выбрался из горящего дома, но в больнице скончался
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30 августа в 14.10 в центр оперативного управления Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на улице Московской в Бобруйске.
Еще до того, как прибыли подразделения МЧС, проживающий в доме мужчина 1945 года рождения покинул жилище самостоятельно. В тяжелом состоянии бригадой скорой медицинской помощи пенсионер был госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Бобруйская центральная больница» с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги 1-3 степени 70% тела». Утром 31 августа мужчина умер.
В результате пожара повреждена стропильная система по всей площади, кровля, обшивка дома, закопчены стены и потолок.
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