Отслужил бобруйчанин как надо!

Отучившись в средней школе №19, Александр Каранкевич окончил Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж. Затем два года отработал в СПК «Октябрь», куда был направлен по распределению. А потом началась у Александра школа жизни – был он призван на срочную военную службу в 83-й отдельный инженерно-аэродромный ордена Красной Звезды полк.

Сегодня сержант Александр Каранкевич – командир отделения 1-й роты 1-го инженерно-аэродромного батальона. Как отмечают его командиры, Александр Михайлович – исполнительный и целеустремленный военнослужащий, порядочный и требовательный к сослуживцам. Сержанта отличают чувство ответственности за порученное дело, готовность прийти на помощь товарищам в трудную минуту. Соответственно, пользуется он уважением и авторитетом среди сослуживцев и командиров.

…Быстро пролетело время службы. Еще немного и покинет Александр расположение ставшего родным полка. Но не забудутся служба в нарядах, выполнение задач по предназначению.

– Служба в армии сделала меня более ответственным, сильным как морально, так и физически. Армейские будни я всегда буду вспоминать с радостью, – уверяет сержант Каранкевич.