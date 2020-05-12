Отраслевую лабораторию для разработки эффективных технологий модернизируют на «Белшине»

На бобруйской «Белшине» ведутся работы по обновлению отраслевой лаборатории шинной промышленности. Она была создана 5 лет назад для разработки и внедрения высокоэффективных технологий с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Проект по обновлению материально-технической базы отраслевой лаборатории был представлен на открытый конкурс проектов Республиканского централизованного инновационного фонда, по итогам которого было выделено свыше 3 млн. рублей для закупки нового оборудования.

В двух помещениях здания центральной заводской лаборатории, сообщили на предприятии, в кратчайшие сроки был проведен ремонт и закуплена необходимая лабораторная мебель. В настоящий момент часть оборудования уже размещена в ЦЗЛ, проводятся работы по установке, пуско-наладке и освоению приборов. Современное оборудование (в частности, прибор для испытаний на истирание и проскальзывание с программным обеспечением, универсальный анализатор полимеров) закупалось у производителей с мировыми именами. Оно позволит разрабатывать новые рецептуры с использованием наиболее подходящих ингредиентов с учетом технологии производства и специфики сырья, постоянно совершенствовать качество выпускаемой продукции, повысить конкурентоспособность шин.