Открытый чемпионат и первенство Могилевской области по легкой атлетике пройдут 10-11 июля в Могилеве

10-11 июля (среда-четверг) в Могилеве стартуют Открытый чемпионат и первенство Могилевской области по легкой атлетике. В соревнованиях примут участие легкоатлеты 2004 года рождения и старше. Состязания состоятся в областном легкоатлетическом манеже СК «Олимпиец» и на стадионе «Спартак».

В соревнованиях принимают участие мужчины, женщины 1997 года рождания и моложе, молодежь 1998-2000 гг.р.; юниоры, юниорки 2001-2002 гг.р. (к участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2003-2004 гг.р. в общем зачете с юниорами).

С видами программы и положением о проведении соревнований можно ознакомится на сайте Белорусской федерации легкой атлетики.