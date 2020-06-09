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Спорт

Открытый чемпионат и первенство Могилевской области по легкой атлетике пройдут 10-11 июля в Могилеве

mogilevnews.by 99 0

Открытый чемпионат и первенство Могилевской области по легкой атлетике пройдут 10-11 июля в Могилеве

10-11 июля (среда-четверг) в Могилеве стартуют Открытый чемпионат и первенство Могилевской области по легкой атлетике.  В соревнованиях примут участие легкоатлеты 2004 года рождения и старше. Состязания состоятся в областном легкоатлетическом манеже СК «Олимпиец» и на стадионе «Спартак».

В соревнованиях принимают участие мужчины, женщины 1997 года рождания и моложе, молодежь 1998-2000  гг.р.; юниоры, юниорки 2001-2002 гг.р. (к участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2003-2004 гг.р. в общем зачете с юниорами).

С видами  программы и положением о проведении соревнований можно ознакомится на сайте Белорусской федерации легкой атлетики.

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