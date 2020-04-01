Отдых в санатории, продление контракта, денежные выплаты. Какие вопросы задавали бобруйчане на профсоюзном приеме граждан

Что волнует бобруйчан?

Первой на прием заглянула бобруйчанка Юлия, которая обратилась с вопросом: если супруг индивидуальный предприниматель, как ему можно получить путевки в санаторий на оздоровление детей? Инспектор Елена Римашевская пояснила, что ее муж может создать первичную профсоюзную организацию из трех человек и пользоваться всеми льготами. Таких примеров, по ее словам, уже очень много. А вот со следующим посетителем – работником одного из предприятий города – не продлевают контракт, который заканчивается в мае 2020-го. Не потому что он нерадивый сотрудник – просто эту ставку сокращают. И на данный момент ему не предложили никаких других вариантов.

– По сути, это скрытое сокращение, которое маскируется под непродлением контракта. Возникает вопрос – почему работнику не предложили вакансии в управлении по труду, занятости и социальной защите или переобучение по другим специальностям? Нам нужно

изучить коллективный договор: какое пособие предусмотрено при сокращении. Если он это не предусматривает, будем опираться на Трудовой кодекс, – говорит председатель городского объединения организаций профсоюзов Наталья Засемкова.

Профсоюзный лидер упомянула ситуацию, как во время аналогичного приема позвонила женщина и сказала, что у них на предприятии не продлевают контракт двадцати работникам, чтобы не выплачивать выходное пособие при сокращении штата:

– Мы подключили отраслевой проф­союз. Все работники получили выплату трехмесячного пособия, как это и было прописано в коллективном договоре. Сокращение штата – это всегда лучше, чем непродление контракта, ведь люди не остаются без средств к существованию, у них есть время, чтобы найти новую работу.

Еще одна горожанка обратилась по вопросу денежных выплат. На крупном промышленном производстве, где она работала, в коллективном договоре был пункт, что при уходе на пенсию работникам выплачивают до пяти базовых величин, но с оговоркой – при наличии средств у предприятия. Однако на тот момент, когда женщина уходила на заслуженный отдых, действие колдоговора было приостановлено по финансовым соображениям. А после денежные выплаты на заводе снова возобновили. По этому вопросу женщину перенаправили в Могилевское областное объединение профсоюзов, где ей будет оказана помощь.

А вот еще одну бобруйчанку волновали вопросы контрактной формы найма и новшеств, которые произошли в сфере трудового законодательства с начала года. Последним на прием пришел молодой человек по вопросу профессиональной заболеваемости и охраны труда. Специалисты разработали для него стратегию действий в данной ситуации.

Помочь каждому

Одним из основных направлений проф­союзной деятельности является правовая защита в сфере труда. В 2015 году Федерация профсоюзов Беларуси начала проводить ежемесячные правовые приемы на базе районных, городских объединений. За 5 лет прошло более сорока таких приемов, которые посетили 157 жителей Бобруйска. В результате обращений пять человек сохранили рабочие места, 11 горожанам помогли найти работу, в отношении троих пересмотрели условия труда. А семи бобруйчанам сделали перерасчет заработной платы. Самые многочисленные приемы пришлись на 2018 год (58 человек), в то время как в 2019-м количество консультируемых уменьшилось и составило 32 человека.

– Самые актуальные вопросы, с которыми обращаются люди, – оптимизация кадров, непродление контрактов, когда над человеком нависает угроза увольнения и он чувствует себя незащищенным. Часто возникают ситуации, связанные с охраной труда, производственными травмами. Мы стараемся помочь по возможности всем, кто к нам обратился, восстановить справедливость, – говорит инспектор труда профсоюза банковских и финансовых работников Елена Римашевская.

Изменения в Трудовом кодексе

К слову, с 28 января вступили в силу изменения в Трудовом кодексе. Корректировки затронули почти 40 процентов его содержания – более 200 статей. С добросовестными работниками контракты теперь должны заключаться на срок до пяти лет. Предложить такой вариант ответственному подчиненному, который хорошо себя зарекомендовал и отработал в организации без нареканий и взысканий минимум год, – обязанность каждого нанимателя. А вот соглашаться на пятилетний срок или нет, предстоит решать уже самому сотруднику. После того как человек отработает контракт в пять лет, наниматель обязан предложить ему продление на три года.

– Бывает так, что человек десятки лет работал в одной организации, но наниматель не желает продлевать контракт, когда ему остается 5-6 лет до пенсии. Куда податься работнику, у которого нет другой квалификации? Найти новую работу для него сложно, особенно если человек не может освоить другую специальность в силу возраста и состояния здоровья. Он остается без помощи, без поддержки. Я считаю правильным решение государства обязать нанимателя продлевать контракты с добросовестными работниками, – говорит Елена Римашевская.

Что касается новых условий труда, теперь о них предупреждают за месяц. Такое правило действовало до 2015 года, но потом срок сократили и стали уведомлять об изменениях (сокращении рабочего дня, зарплаты и прочих важных пунктах) за две недели. В свежей редакции Кодекса решили вернуться к прежней норме – уведомлять за месяц, чтобы работник имел больше времени для поиска другой работы, если не согласен с предстоящими переменами. Еще одна новация связана с возможностью временного перевода на другую работу на срок до полугода. Теперь при необходимости отправить сотрудника в другую компанию можно на период до шести месяцев (временный перевод возможен в случае простоя или производственной необходимости), но у него обязательно будут спрашивать согласие. При этом зарплата и условия труда не должны ухудшаться. Предусмотрена также единая для всех работников минимальная компенсация при досрочном расторжении контракта – в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, контракта – в размере трех среднемесячных заработков.