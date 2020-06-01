Отдел спорта и туризма горисполкома возглавил Алексей Анатольевич Воронков

Распоряжением председателя Бобруйского городского исполнительного комитета с 1 июня 2020 г. на должность начальника отдела спорта и туризма горисполкома назначен Воронков Алексей Анатольевич.

Алексей Анатольевич родился в 1985 году в городе Бобруйске.

В 2007 году окончил учреждение образования «Белорусский государственный университет физической культуры» по специальности спортивно-педагогическая деятельность, в 2008 году – институт туризма вышеназванного университета по специальности менеджмент туристской организации.

До назначения на должность работал главным специалистом отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома.

Ранее работавший в этой должности Свистунов М.М. уволен в связи с выходом в отставку.­ ­­