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Отдел спорта и туризма горисполкома возглавил Алексей Анатольевич Воронков

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Отдел спорта и туризма горисполкома возглавил Алексей Анатольевич Воронков

Распоряжением председателя Бобруйского городского исполнительного комитета с 1 июня 2020 г. на должность начальника отдела спорта и туризма горисполкома назначен Воронков Алексей Анатольевич.
Алексей Анатольевич родился в 1985 году в городе Бобруйске.
В 2007 году окончил учреждение образования «Белорусский государственный университет физической культуры» по специальности спортивно-педагогическая деятельность, в 2008 году – институт туризма вышеназванного университета по специальности менеджмент туристской организации.
До назначения на должность работал главным специалистом отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома.

Ранее работавший в этой должности Свистунов М.М. уволен в связи с выходом в отставку.­ ­­
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