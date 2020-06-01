Отдел спорта и туризма горисполкома возглавил Алексей Анатольевич Воронков
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Распоряжением председателя Бобруйского городского исполнительного комитета с 1 июня 2020 г. на должность начальника отдела спорта и туризма горисполкома назначен Воронков Алексей Анатольевич.
Алексей Анатольевич родился в 1985 году в городе Бобруйске.
В 2007 году окончил учреждение образования «Белорусский государственный университет физической культуры» по специальности спортивно-педагогическая деятельность, в 2008 году – институт туризма вышеназванного университета по специальности менеджмент туристской организации.
До назначения на должность работал главным специалистом отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома.
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