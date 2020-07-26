0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Отдаём Вам честь! Бобруйск празднует День Военно-морского флота
Общество

Отдаём Вам честь! Бобруйск празднует День Военно-морского флота

34 0

От всей души и с искренним почтением поздравляем с Днем Военно-Морского Флота! Пусть для вас всегда будет штиль на море, а путеводная звезда горит ярким светом и показывает путь домой. За вашу смелость и доблесть, за преданность своей стране, за мир на родной земле мы с гордостью говорим вам спасибо. Пусть самые теплые слва звучат сегодня в вашу честь. С праздником!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости