0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Афиша

Отдадим дань Памяти. Возложением венков и цветов отметят в Бобруйске 75-ю годовщину Великой Победы

61 0

Отдадим дань Памяти. Возложением венков и цветов отметят в Бобруйске 75-ю годовщину Великой Победы

В преддверии праздника 8 мая с 10.00 до 11.00, венки и цветы возложат к воинским захоронениям и памятным знакам воинской славы. А 9 мая в 11.00 праздничное возложение состоится на площади Победы, у Памятника-танка на могиле генерала Б.С.Бахарова и братской могиле воинов советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости