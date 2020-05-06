Отдадим дань Памяти. Возложением венков и цветов отметят в Бобруйске 75-ю годовщину Великой Победы
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В преддверии праздника 8 мая с 10.00 до 11.00, венки и цветы возложат к воинским захоронениям и памятным знакам воинской славы. А 9 мая в 11.00 праздничное возложение состоится на площади Победы, у Памятника-танка на могиле генерала Б.С.Бахарова и братской могиле воинов советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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