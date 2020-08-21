От работы экономики до вмешательства со стороны других государств и фейков: Президент в очередной раз собрал Совбез

Открытое вранье

Отдельная угроза безопасности государству — фейки. Президент говорит еще более категорично: «открытое вранье в интернете». Перечисляет лишь пару подобных примеров. Первый: в нашей стране якобы присутствуют иностранные войска. Комментарий Главы государства:

— Ни одного человека из других государств в Беларуси нет.

Второй: движущаяся по нашим дорогам техника из России. Александр Лукашенко при этом констатирует: чья это колонна, где именно ее засняли и когда, неясно.

— Но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются, — замечает Президент. — Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы (несколько дней назад Александр Лукашенко поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно. — Прим. ред.), когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на западе.

Портфелей на всех не хватит

Защищать государственный суверенитет и независимость сейчас, впрочем, нужно не только от внешних угроз. Создана, напомнил Президент, так называемая «черная сотня» для приема, передачи власти, так называемый «штаб» оппозиции:

— Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим.

А при этом вновь напомнил:



— Создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же «сотен» с целью захвата власти карается законом.

«Мы — абсолютно не одни»

Что касается действующей власти, подчеркивает Александр Лукашенко, то ей есть на кого опереться. А параллельно в связи с этим вспомнил о прошедших по всей стране многолюдных митингах, участие в которых приняло около 100 тысяч человек:

— Люди заявляли свою позицию.

Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. Мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует, — категоричен он.

— Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом.

Перемены — в рамках закона

Резюме от Главы государства:

— Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти.

А пока же в стране есть сформированная нормативно-правовая база, действующая Конституция.

— И ее надо свято исполнять и придерживаться. Вы меня поймите, что у меня нет другого выхода, как удержать страну в рамках правового поля согласно этой Конституции. В противном случае нами будут управлять другие.

Поручения Президента

По итогам заседания Глава государства дал ряд конкретных поручений государственным органам. Касались они вопросов стабилизации обстановки в стране: обеспечения безопасности, поддержания правопорядка, устойчивой работы предприятий и организаций, деятельности СМИ, а также информирования зарубежных лидеров о ситуации в Беларуси.

Госпогранкомитету:

— Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают.

Глава государства отметил, что в том числе эти деньги идут на оплату участникам протестов, хоть и не всем:

— Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую.

Минобороны:

— Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения.

Именно на гродненском направлении, подчеркнул Президент, есть уж очень большое желание дестабилизировать обстановку:

— Больше, чем в Минске!

МВД:

Министерству внутренних дел Александр Лукашенко поручил не допускать никаких беспорядков в стране, и особенно в Минске:

— Люди устали, люди требуют мира и тишины.

С одной стороны, подчеркнул он, и хорошо, что белорусы почувствовали, что они могут потерять. Однако добавил:

— Но, слушайте, ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть.

Глава государства также потребовал защитить рабочие коллективы от шельмования и угроз улицы:

— Не только рабочих фабрик и заводов, но и другие коллективы, организации (в их адрес сыплются угрозы), коллективы средств массовой информации. Если кто-то в средствах массовой информации — ОНТ, БТ, еще где-то — хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли — уходите. Но защитить коллективы нужно. И это наша сегодня задача. Она актуальна.

Комитету госбезопасности:

Комитету государственной безопасности Александр Лукашенко поручил выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси:

— Как бы ни было сложно, мы должны продолжать эту работу и работать по максимуму.

МИД:

По линии Министерства иностранных дел Президент поручил организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси:

— Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается.

Напомнил Александр Лукашенко и о том, что барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно:

— Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится.

СМИ:

— Средствам массовой информации — разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой «черной сотни» — путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства. Вы это видите. Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом — русскими, россиянами. Этого допустить нельзя. Поэтому надо активизироваться средствам массовой информации.

Правительству:

Правительству Глава государства поручил обеспечить реализацию и контроль его поручений по бесперебойному функционированию предприятий.

— Надо сказать, что здесь работа и руководителями, и Правительством проведена большая, и есть хорошие результаты. Но расслабляться нельзя.

По словам Президента, необходимо оказать поддержку руководителям предприятий в организации производственного процесса:

— Обязательно надо это сделать. Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать. Ну и внутри же предприятий есть определенный круг людей.

Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку. Но тем не менее: хочешь работать — работай (как я уже говорил), не хочешь — за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди на предприятия. Да и избыточной численности на любом предприятии, которое сегодня на слуху, огромное количество.

Александр Лукашенко также подчеркнул важность сосредоточить внимание на решении повседневных задач и вопросов жизни граждан страны:

— Здесь Госсекретарь правильно предлагал и другие, и губернаторы об этом говорили. Люди должны видеть, что органы власти, особенно центральные, занимаются не только вопросами наведения порядка в городе-герое Минске и других двух-трех городах, но и занимаются решением вопросов, от которых зависит жизнь наших людей.