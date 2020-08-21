От работы экономики до вмешательства со стороны других государств и фейков: Президент в очередной раз собрал Совбез
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Власть всегда сможет опереться на народ
К участникам прошедшего во Дворце Независимости очередного заседания Совета Безопасности по видеосвязи присоединились главы регионов. Говорили о сложившейся в стране ситуации, о внутреннем противостоянии и внешних вызовах. Не забывали и о делах повседневных. Уборочная. Вопрос функционирования экономики. Правительством и губернаторами, подчеркнул Александр Лукашенко, в этом направлении организована очень большая работа:
Работой, обозначил Президент, в подавляющем большинстве занята вся страна. Выходит, можно расслабиться? Александр Лукашенко считает, что нет:
— Сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим. Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, не получится.
Основными угрозами, которые вызывают беспокойство, по мнению Президента, являются постоянно продолжающиеся угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ:
— Предпринимаются даже атаки на членов Правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения.
И это только один из примеров. Что уж говорить, если атаки идут даже в адрес рабочих заводов и фабрик, а также руководителей предприятий. Александр Лукашенко говорит прямо: все это тоже беспокоит.
Не видят бревно в собственном глазу?
Тем более что уличные акции и беспорядки, заявляет Глава государства, продолжают финансироваться:
— Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся.
Только вот, уверен Александр Лукашенко, западные страны первым делом должны обратить внимание на собственные проблемы. А вопрос по Беларуси включить в повестку шестым или седьмым:
— Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры. А в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза. Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы «желтых жилетов» во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы.
Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее.
Финальный аргумент:
Открытое вранье
Отдельная угроза безопасности государству — фейки. Президент говорит еще более категорично: «открытое вранье в интернете». Перечисляет лишь пару подобных примеров. Первый: в нашей стране якобы присутствуют иностранные войска. Комментарий Главы государства:
— Ни одного человека из других государств в Беларуси нет.
Второй: движущаяся по нашим дорогам техника из России. Александр Лукашенко при этом констатирует: чья это колонна, где именно ее засняли и когда, неясно.
— Но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются, — замечает Президент. — Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы (несколько дней назад Александр Лукашенко поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно. — Прим. ред.), когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на западе.
Портфелей на всех не хватит
Защищать государственный суверенитет и независимость сейчас, впрочем, нужно не только от внешних угроз. Создана, напомнил Президент, так называемая «черная сотня» для приема, передачи власти, так называемый «штаб» оппозиции:
— Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим.
А при этом вновь напомнил:
«Мы — абсолютно не одни»
Что касается действующей власти, подчеркивает Александр Лукашенко, то ей есть на кого опереться. А параллельно в связи с этим вспомнил о прошедших по всей стране многолюдных митингах, участие в которых приняло около 100 тысяч человек:
— Люди заявляли свою позицию.
Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. Мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует, — категоричен он.
— Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом.
Перемены — в рамках закона
Резюме от Главы государства:
— Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти.
А пока же в стране есть сформированная нормативно-правовая база, действующая Конституция.
— И ее надо свято исполнять и придерживаться. Вы меня поймите, что у меня нет другого выхода, как удержать страну в рамках правового поля согласно этой Конституции. В противном случае нами будут управлять другие.
Поручения Президента
По итогам заседания Глава государства дал ряд конкретных поручений государственным органам. Касались они вопросов стабилизации обстановки в стране: обеспечения безопасности, поддержания правопорядка, устойчивой работы предприятий и организаций, деятельности СМИ, а также информирования зарубежных лидеров о ситуации в Беларуси.
Госпогранкомитету:
— Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают.
Глава государства отметил, что в том числе эти деньги идут на оплату участникам протестов, хоть и не всем:
— Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую.
Минобороны:
— Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения.
Именно на гродненском направлении, подчеркнул Президент, есть уж очень большое желание дестабилизировать обстановку:
— Больше, чем в Минске!
МВД:
Министерству внутренних дел Александр Лукашенко поручил не допускать никаких беспорядков в стране, и особенно в Минске:
— Люди устали, люди требуют мира и тишины.
С одной стороны, подчеркнул он, и хорошо, что белорусы почувствовали, что они могут потерять. Однако добавил:
— Но, слушайте, ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть.
Глава государства также потребовал защитить рабочие коллективы от шельмования и угроз улицы:
— Не только рабочих фабрик и заводов, но и другие коллективы, организации (в их адрес сыплются угрозы), коллективы средств массовой информации. Если кто-то в средствах массовой информации — ОНТ, БТ, еще где-то — хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли — уходите. Но защитить коллективы нужно. И это наша сегодня задача. Она актуальна.
Комитету госбезопасности:
Комитету государственной безопасности Александр Лукашенко поручил выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси:
— Как бы ни было сложно, мы должны продолжать эту работу и работать по максимуму.
МИД:
По линии Министерства иностранных дел Президент поручил организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси:
— Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается.
Напомнил Александр Лукашенко и о том, что барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно:
— Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится.
СМИ:
— Средствам массовой информации — разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой «черной сотни» — путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства. Вы это видите. Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом — русскими, россиянами. Этого допустить нельзя. Поэтому надо активизироваться средствам массовой информации.
Правительству:
Правительству Глава государства поручил обеспечить реализацию и контроль его поручений по бесперебойному функционированию предприятий.
— Надо сказать, что здесь работа и руководителями, и Правительством проведена большая, и есть хорошие результаты. Но расслабляться нельзя.
По словам Президента, необходимо оказать поддержку руководителям предприятий в организации производственного процесса:
— Обязательно надо это сделать. Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать. Ну и внутри же предприятий есть определенный круг людей.
Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку. Но тем не менее: хочешь работать — работай (как я уже говорил), не хочешь — за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди на предприятия. Да и избыточной численности на любом предприятии, которое сегодня на слуху, огромное количество.
Александр Лукашенко также подчеркнул важность сосредоточить внимание на решении повседневных задач и вопросов жизни граждан страны: