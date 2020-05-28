От дебюта до эндшпиля. Спортивная жизнь юной шашистки Анастасии Соколовой

Пожалуй, многие ровесники Анастасии Соколовой, небезразличные к спорту, позавидовали бы ей: в 12 лет уже быть кандидатом в мастера спорта. Это звание было присвоено юной спортсменке из нашего города два года назад после молодежного чемпионата мира по шашкам-100, проходившего в Гомеле. Анастасия взяла там «бронзу» среди мини-кадетов (в возрасте до 13 лет).

Наша справка: в турнире, проходившем в конце октября 2018 года, приняли участие более 250 спортсменов из 15 стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки. В течение недели они сражались на стоклеточных досках за право стать чемпионами мира в четырех возрастных категориях.

Сегодня юная шашистка, восьмиклассница средней школы №23, у нас в гостях.

– Настя, когда ты впервые села за шашечную доску и кто был по другую сторону стола?

– Эту игру я освоила, когда мне было 6 лет, а первым соперником и учителем был мой папа Дмитрий Викторович.

– Папа хорошо играет?

– Ну, сейчас я бы так не сказала… Хотя, конечно, поначалу выигрывал. Потом я около месяца занималась в клубе «Радуга» при школе, но он вскоре закрылся. Года два у меня был перерыв в занятиях, а затем я попала к тренеру Николаю Кадесникову в Центр дополнительного образования детей и молодежи в объединение по интересам «Шашки». Кстати, Николай Петрович тренирует и нашего международного гроссмейстера Веру Хващинскую.

– О Вере наша газета уже писала. А в твоей коллекции наград много?

– Медалей различного достоинства около двадцати, дипломов еще больше, а кубков шесть.

– Наверное, помимо городов Беларуси, уже и по миру поездила?

– Да, была на соревнованиях в Турции, Болгарии, Литве, Польше, России. Но на сегодня для меня самая значимая победа – бронзовая медаль чемпионата мира.

– Сейчас в связи с известной ситуацией в мире все турниры, соревнования отменяются, переносятся. Тренировки продолжаются?

– Тренируюсь пять дней в неделю по два часа, а то и больше. Решаем комбинации, варианты. Иногда и с Хващинской за доску садимся, бывает, и вы­игрываю. Но уровень у меня еще не тот, конечно. А сейчас еще и онлайн-площадка есть, где все под своими никами. Я могу с каким-нибудь спортсменом из-за рубежа играть или со своим же тренером, а знать об этом не буду. А вот Николай Петрович меня может узнать по стилю игры.

– Настя, турниры, тренировки, онлайн-площадка… Шашки учебе в школе не мешают, остается ли у тебя свободное время?

– Я бы сказала, наоборот помогают. Во всяком случае, по математике у меня твердая «восьмерка». В свободное время гуляю с друзьями, читаю книги.

– А о чем мечтает юный кандидат в мастера спорта?

– С выбором дальнейшего обучения после окончания школы и будущей профессии я еще не определилась, а мечтаю о «золоте» чемпионата мира.

Александр Анташкевич.

Фото автора.