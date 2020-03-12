Осторожно! Клещи!

Аномально теплая зима разбудила клещей в Беларуси. Для территории Могилевской области наиболее актуальными являются такие инфекции как клещевой энцефалит и Лайм боррелиоз.

Важно не только обезопасить себя и предупредить нападение мелкого вредителя, но и знать, что делать, если клещ уже вцепился в вас.

Что делать, если вас укусил клещ?

Удалить клеща лучше в медучреждении (травматологическом или хирургическом кабинете). Также необходимо в кратчайшие сроки обратиться в поликлинику по месту жительства к врачу инфекционисту (терапевту, педиатру) для своевременного назначения профилактического лечения и организации медицинского наблюдения. Максимальный эффект химиопрофилактики достигается только в том случае, если прием антибиотиков начат в первые 72 часа после укуса клеща. При повторных укусах также следует проводить профилактику антибиотиком.

Полезные советы также найдете в мобильном приложение от МЧС «Помощь рядом».