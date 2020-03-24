«Оса» может и «ужалить». Под Бобруйском проходят учения дивизиона 147 зенитного ракетного полка

С 16 по 27 марта дивизион 147 зенитного ракетного полка принимает участие в плановом полевом выходе, который проходит в районе населенного пункта Каменка Бобруйского района. В назначенный район личный состав дивизиона совершил марш автомобильной колонной, где по прибытию приступил к выполнению учебно-боевой задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве. В ходе учения практически отрабатывается ряд вопросов и задач, основными из которых являются: организация и развертывание подразделений на позициях, осуществление охраны и обороны полевого лагеря, работа расчетов по контрольным, воздушным целям условного противника, а также вопросы тылового и морально-психологического обеспечения военнослужащих.

Как отметил командир полка полковник Александр Галактионов, все военнослужащие дивизиона успешно справляются с поставленными задачами, все выполняется согласованно и в срок. На трудности никто не жалуется, все понимают, что в таких условиях проверяется уровень профессиональной подготовки и способность выполнять боевую работу в любой обстановке.

– Такие учения очень важны, они сплачивают воинский коллектив, позволяют каждому по-настоящему понять, как важно быть уверенным в своем товарище в боевой обстановке, – поделился впечатлением младший сержант Антон Мартынов, командир отделения транспортирования ракет.