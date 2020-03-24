«Оса» может и «ужалить». Под Бобруйском проходят учения дивизиона 147 зенитного ракетного полка
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С 16 по 27 марта дивизион 147 зенитного ракетного полка принимает участие в плановом полевом выходе, который проходит в районе населенного пункта Каменка Бобруйского района. В назначенный район личный состав дивизиона совершил марш автомобильной колонной, где по прибытию приступил к выполнению учебно-боевой задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве. В ходе учения практически отрабатывается ряд вопросов и задач, основными из которых являются: организация и развертывание подразделений на позициях, осуществление охраны и обороны полевого лагеря, работа расчетов по контрольным, воздушным целям условного противника, а также вопросы тылового и морально-психологического обеспечения военнослужащих.
Как отметил командир полка полковник Александр Галактионов, все военнослужащие дивизиона успешно справляются с поставленными задачами, все выполняется согласованно и в срок. На трудности никто не жалуется, все понимают, что в таких условиях проверяется уровень профессиональной подготовки и способность выполнять боевую работу в любой обстановке.
– Такие учения очень важны, они сплачивают воинский коллектив, позволяют каждому по-настоящему понять, как важно быть уверенным в своем товарище в боевой обстановке, – поделился впечатлением младший сержант Антон Мартынов, командир отделения транспортирования ракет.
Зенитно-ракетный комплекс «Оса» - автоматизированное средство ПВО, которое используется для отражения воздушных атак противника на малых дальностях. Его технические характеристики обеспечивают прикрытие от воздушных ударов мотострелковой или танковой дивизии. Ракетный комплекс действует как на марше, так и в процессе боя.