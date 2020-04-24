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Ордена Матери удостоены 60 жительниц Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей

belta.by 33 0

Ордена Матери удостоены 60 жительниц Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей

Ордена Матери удостоены 60 жительниц Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ №137 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко – сообщается в пресс-службе главы государства.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного и финансового секторов, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, здравоохранения и культуры, средств массовой информации, Вооруженных Сил, домохозяйки.

Среди награжденных - повар яслей-сада №30 города Бреста Ольга Давидович, конструктор одежды ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье" Марина Литвин, фармацевт Брестского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия "Фармация" Татьяна Козека, домохозяйка из Волковыска Леокадия Ягельницкая, фотокорреспондент газеты "Веснiк Глыбоччыны" Елена Менжинская, медицинская сестра Чериковской центральной районной больницы Марина Матвеева.

 

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