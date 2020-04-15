Оранжевый уровень опасности сохранится 16 апреля из-за усиления ветра

Оранжевый уровень опасности сохранится в Беларуси 16 апреля из-за усиления ветра. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем на большей части территории страны пройдут осадки, в основном дождь. Ветер западный 5-10 м/с, ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории его порывы достигнут 15-22 м/с, в дневные часы местами по северу - до 25 м/с.

Температура воздуха ночью в Бобруйске составит от +4 до +6, днем: 9-11 градусов тепла, вечером: от 7 до 9 со знаком плюс.