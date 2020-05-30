Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 мая из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью местами - сильные. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет северо-восточный порывистый, во многих районах сильный порывистый. На большей части территории ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет плюс 9-14 градусов. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов, метами по северу - до 22 градусов.

belta.by