Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 мая из-за сильного ветра
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 мая из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью местами - сильные. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет северо-восточный порывистый, во многих районах сильный порывистый. На большей части территории ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет плюс 9-14 градусов. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов, метами по северу - до 22 градусов.
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