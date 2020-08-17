Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 августа из-за жары
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 августа из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Ожидается переменная облачность. Преимущественно будет без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-16 тепла, днем - 25-31 градус со знаком плюс. Днем на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-31 градуса.
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