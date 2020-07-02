0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня из-за гроз и ливней

93 0

Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня из-за гроз и ливней

Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня, 2 июля, из-за гроз и ливней, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На большей части территории страны с 9.00 до 15.00 ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Неблагоприятные явления в стране и столице сохранятся до конца дня.

belta.by

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости