Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня из-за гроз и ливней
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Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня, 2 июля, из-за гроз и ливней, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На большей части территории страны с 9.00 до 15.00 ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Неблагоприятные явления в стране и столице сохранятся до конца дня.
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