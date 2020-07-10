Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-востоку Беларуси 11 июля из-за гроз, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью местами, днем по юго-востоку ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах возможны град и сильные ливни. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с. Днем местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью в Бобруйске составит 18-20 градусов тепла Днем будет + 27-29 тепла.