Определены сроки проведения вступительной кампании-2020 в вузах Беларуси

Министерство образования определило сроки проведения вступительной кампании-2020 для получения высшего образования первой ступени. Это следует из постановления ведомства №38, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Установлены сроки приема документов:

- с 16 по 21 июля – от лиц, поступающих в учреждения высшего образования (УВО) для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе;

- с 15 ноября по 5 декабря – для поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Лица, изъявившие желание поступить в УВО для получения высшего образования на платной основе, не сдающие вступительные испытания в УВО, подают документы в следующие сроки:

- с 16 июля по 3 августа – в Академии МВД, Могилевском институте МВД Университете гражданской защиты МЧС;

- с 16 июля по 6 августа – в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

- с 16 июля по 8 августа – в иных УВО.

Для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педагогические специальности, срок подачи документов – с 16 по 18 июля.

Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний:

- с 22 по 25 июля – в учреждении образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;

- с 22 по 30 июля – в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

- с 22 по 28 июля – в иных УВО;

в УВО сельскохозяйственного профиля – с 22 по 29 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Сроки зачисления абитуриентов на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования за счет средств бюджета:

- по 28 июля – в учреждениях образования «Военная академия Республики Беларусь», «Институт пограничной службы Республики Беларусь», «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;

- по 1 августа – в иных государственных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля);

- по 20 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

На места, установленные цифрами приема для получения высшего образования на платной основе, установлены следующие сроки зачисления абитуриентов:

- по 6 августа – в учреждениях образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;

- по 8 августа – в учреждениях образования «Белорусская государственная академия искусств», «Белорусская государственная академия музыки», «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

- по 10 августа – в иных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля);

- по 20 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные УВО на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.

Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

mogilevnews.by