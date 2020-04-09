Определены даты последних звонков и выпускных вечеров -2020

Министр образования Республики Беларусь подписал приказ № 270, которым определены даты проведения последних звонков и выпускных в учреждениях общего среднего образования.

30 мая (суббота) последний школьный звонок прозвенит для 9-классников и 11-классников, обучающихся в средних школах во всех регионах страны, за исключением Минска. В столице последний звонок – 29 мая.

Выпускные с вручением аттестатов пройдут 10 или 11 июня (среда-четверг). В отдельных случаях выпускной вечер разрешено провести в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, учреждениях культуры. Время, продолжительность мероприятия, дата и место определяются руководителем учреждения образования совместно с родительским комитетом и по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом. Во время массовых гуляний на городских улицах и в парках, встречи рассвета и в иных случаях выпускников должны сопровождать педагоги и законные представители учащихся.

mogilevnews.by