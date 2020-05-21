Определены даты четвертей и продолжительность каникул в 2020/2021 учебном году

Даты начала и окончания четвертей и продолжительность каникул в новом учебном году определены. Это следует из Письма Министерства образования, опубликованного на сайте ведомства.

Таким образом, в 2020/2021 учебном году организация образовательного процесса будет осуществляться по четвертям в следующие сроки:

- первая четверть – с 1 сентября по 31 октября 2020 года;

- вторая – с 9 ноября по 24 декабря 2020 года;

- третья – с 11 января по 27 марта 2021 года;

- четвертая – с 5 апреля по 31 мая 2021 года.

1 сентября в новом учебном году выпадает на вторник.

На протяжении учебного года устанавливаются каникулы:

- осенние – 8 дней (с 1 ноября по 8 ноября 2020 года включительно);

- зимние – 17 дней (с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно);

- весенние – 8 дней (с 28 марта по 4 апреля 2021 года включительно);

- летние – 92 дня (с 1 июня по 31 августа 2021 года включительно),

для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования – 82 дня (с 11 июня по 31 августа 2021 года включительно).

Традиционно для учащихся I–II классов (ІІІ классов – для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в третьей четверти проводятся дополнительные зимние каникулы продолжительностью 7 дней (с 15 февраля по 21 февраля 2021 года включительно).

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