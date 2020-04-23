Определен способ прожить дольше с помощью кофе

Ученые Гетеборгоского университета в Швеции определили самый лучший способ заваривания кофе, который уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что фильтрованный напиток является самым безопасным и может продлить жизнь. Статья специалистов опубликована в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

В исследовании приняли участие 508 747 мужчин и женщин в возрасте 20-79 лет. Добровольцы заполнили анкеты о количестве и типе потребляемого кофе, также были собраны данные о переменных, которые могли повлиять как на употребление напитка, так и на болезни сердца. Эти дополнительные факторы включали в себя курение, образование, физическую активность, рост, вес, кровяное давление и уровень холестерина.

За здоровьем добровольцев следили в течение 20 лет. Всего умерли 46 461 человек, при этом 12 621 — от сердечно-сосудистых заболеваний, включая 6202 случая инфаркта.

Оказалось, что среди тех, кто употреблял фильтрованный кофе, риск общей смерти был на 15 процентов ниже, чем среди тех, кто кофе не пил. Напиток уменьшал риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 12 процентов среди мужчин и на 20 процентов среди женщин. Самая низкая смертность была среди потребителей от 1 до 4 чашек фильтрованного кофе в день. Однако нефильтрованный кофе повышает содержание холестерина в крови, что увеличивает риск смерти у мужчин старше 60 лет.