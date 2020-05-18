«Опель» столкнулся с мопедом в Бобруйском районе
mogilevnews.by 159 0
Автомобиль «Опель» столкнулся с мопедом в Бобруйском районе. ДТП произошло 16 мая около 11.30 в д. Дубовка.
По предварительной информации МВД, водитель «Опель Фронтера» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся мопедом.
Водитель мопеда с травмами госпитализирован.
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