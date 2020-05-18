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Происшествия

«Опель» столкнулся с мопедом в Бобруйском районе

mogilevnews.by 159 0

«Опель» столкнулся с мопедом в Бобруйском районе

Автомобиль «Опель» столкнулся с мопедом в Бобруйском районе. ДТП произошло 16 мая около 11.30 в д. Дубовка.

По предварительной информации МВД, водитель «Опель Фронтера» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся мопедом.

Водитель мопеда с травмами госпитализирован.

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