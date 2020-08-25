Опасная рыбалка. В Осиповичах мальчик удочкой зацепил контактную сеть

В местах сближений (пересечений) воздушных линий электропередач с водоемами и реками в охранной зоне 10 м ловить рыбу опасно для жизни из-за опасности поражения электрическим током. Для того чтобы рыболовы помнили о правилах безопасности на рыбалке, на сами удилища часто наносятся специальные знаки, предупреждающие об опасности ловли в грозу и вблизи ЛЭП.

Всегда нужно обращать внимание на наличие вблизи водоема или реки линий электропередачи. Многие выбирают место для рыбалки по таким критериям как удобство и предполагаемый улов. Но мало кто обращает внимание на привычные глазу металлические (бетонные) конструкции и провода. Кажется, что они далеко и высоко, поэтому не смогут причинить рыбаку никакого вреда.

Будьте внимательны и при перемещениях под проводами линий. Необходимо предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние.

Энергонадзор информирует:

12 июля в Осиповичах пострадал 13-летний мальчик. Он шел по ограниченной полосе платформы железнодорожного остановочного пункта «Юбилейный» с разложенной телескопической удочкой. Вблизи ВЛ 27,5 кВ контактной сети он попал под действия электрического тока и получил термические ожоги 1-III степени 42% тела.

Как это ни банально, но перед тем, как приступить к рыбалке, лучше убедится в том, что рядом нет линий электропередачи и помните правила безопасности на рыбалке. Это может спасти вам жизнь.

В.В. Борисенко,

старший инспектор Бобруйского

межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзор

по Могилевской области