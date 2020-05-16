Опасен ли цветочный горшок, стоящий на подоконнике?

Ребенок может травмироваться падающим цветочным горшком, неудачно расположенном на подоконнике. Грунт из горшка, содержащий удобрения, может явиться источником отравления или инородным телом в носоглотке, желудке, ухе, глазу. А домашние растения, которые порой оказываются ядовитыми, способны быть смертельно опасными для малыша, если он вздумает попробовать на вкус их листья или яркие цветки. Ставьте цветочные горшки вне зоны досягаемости. Используйте сетку-защиту для цветочных горшков.

И еще один совет от МЧС, никогда не ставьте мебель вблизи окон, ведь с помощью нее ребенок может залезть на подоконник в считанные минуты.

Поэтому, во-первых отодвиньте от окон все виды мебели и не оставляйте в комнате детские стульчики и табуретки, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

Во-вторых, установите специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более нескольких сантиметров или оборудуйте окна специальными накладными ручками на замке с комплектом ключей.