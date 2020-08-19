ООН приглашает детей и подростков поучаствовать в конкурсе плакатов ко Всемирному дню продовольствия

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) приглашает детей и подростков поучаствовать в конкурсе плакатов ко Всемирному дню продовольствия.

"Если вам от 5 до 19 лет, мы предлагаем призвать на помощь свое воображение и создать плакат, посвященный любимому герою продовольственного фронта за работой. Мир полон таких героев - от фермеров до водителей, работников магазинов, продуктовых банков, представителей правительства. Несмотря на самые разные проблемы, как, например, текущая пандемия COVID-19, они продолжают упорно трудиться, чтобы продовольствие доходило с ферм до нашего стола. Давайте воздадим должное их огромным усилиям во Всемирный день продовольствия", - сказали в ФАО.

В каждой из возрастных категорий жюри отберет по три победителя, которые будут объявлены в декабре. О них расскажут отделения ФАО по всему миру, они получат подарочные пакеты с сюрпризами и почетные грамоты.

Для участия нужно сделать фотографию или скан своего плаката и заполнить форму на сайте ФАО. Работы принимаются до 6 ноября 2020 года.