Онлайн-квест по истории БГУ стартует 13 июля

Онлайн-квест EXCURSION BSU стартует в БГУ. Мероприятие направлено на популяризацию истории, культурного наследия и научных достижений вуза. К участию приглашаются все желающие студенты, магистранты, а также абитуриенты нынешнего года. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

"Конкурс пройдет в мессенджере Telegram. Перед стартом игры участникам необходимо зарегистрироваться. Согласно условиям квеста, в течение месяца, с 13 июля по 13 августа, по будням в 12.00 будут рассылаться задания, касающиеся памятных дат, исторических событий и мест, деятельности представителей БГУ. Всего за время конкурса нужно ответить на 24 вопроса. Ответ предоставляется в текстовой или графической форме в зависимости от содержания задания. Основные критерии оценки - правильность, качество и оперативность ответа", - рассказали в пресс-службе.

Для выполнения заданий конкурсантам рекомендуется использовать ресурсы виртуального 3D-тура по БГУ и Google-карты.

Организаторы квеста - Студенческий союз, управление воспитательной работы с молодежью, Музей истории БГУ.