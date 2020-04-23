Они исполняли служебный и гражданский долг. Ликвидаторы последствий на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями

26 апреля отмечается 34-ая годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Именно в этот день произошла крупнейшая техногенная катастрофа XX века. Радиоактивному загрязнению подверглось 23 процента территории Беларуси, на которой тогда проживали более двух миллионов человек. Особенно сильно пострадали Гомельская и Могилевская области.

В битве с невидимым врагом – радиацией, в ликвидации последствий чернобыльской беды приняли участие десятки тысяч человек различных профессий. В числе первых были работники органов внутренних дел и пожарные. Уже в мае в 30-километровую зону, примыка­ющую к ЧАЭС, были направлены милицейские подразделения. Среди них сводный отряд УВД Могилевского обл­исполкома из 97 сотрудников.

Командировка в неизвестность

Майор внутренней службы в отставке Эдуард Гуринович как сейчас помнит день накануне своего 26-летия: домой к нему пришли коллеги по службе и сообщили, что он должен отправиться в зону отчуждения для несения двух­недельной вахты. Тогда он служил инспектором государственного пожарного надзора в 10-й пожарной части при шинном комбинате и привык четко выполнять поставленные задачи. Для исполнения служебного и гражданского долга молодой офицер отправился в Брагинский район в числе первых – в составе сводного отряда пожарной охраны УВД Могилевского облисполкома. Под его командованием было около 30 бобруйчан.

– Наш сформированный отряд стал первым, а, как известно, таким всегда тяжело. Сказать, что было страшно – ничего не сказать. Мы ехали в неизвестность, и никто не знал, вернемся или нет оттуда. Но мы понимали, что выполня­емая работа нужна людям, чтобы мирное население жило спокойно. Хотя не скрою: находились сотрудники, которые были готовы снять погоны, только чтобы не ехать туда, где опасно. На боевой технике – пожарных автомобилях – нам приходилось выполнять поставленные задачи: тушить пожары в этом регионе, горевшие торфяники, дезактивировать жилые дома и деревья. Приборы контроля уровня радиации показывали высокие значения, а иногда просто зашкаливали. Мне поручили проводить пожарную профилактику жилого сектора по всему Брагинскому району. Деревни стояли полу­пустые, жителей в домах было очень мало, по улицам бродили собаки, коты и другие животные. В этой зоне издалека я видел реактор.

Проверял состояние электропроводки, защитных приборов, печное отопление, наличие первичных средств пожаротушения. Проводил беседы с населением на противопожарную тематику. Ночевать приходилось в пустующих школах, административных зданиях, а порой и где придется, – рассказывает Эдуард Иванович.

О проведенной работе офицер ежедневно докладывал в штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. После возвращения из командировки из зоны отчуждения он был поощрен местным руководством материально. Первые две недели после прибытия домой испытывал легкое головокружение, но затем эти ощущения прошли. Жизнь вошла в прежнюю колею. Эдуард Иванович продолжал служить в части, вскоре женился, в семье родился сын. Потом перешел в исправительную колонию №2, где трудился инспектором по трудовому и бытовому устройству спецконтингента и начальником отряда. Сегодня работает стропальщиком управления комплектации оборудования на «Белшине». К слову, герой повествования – потомственный пожарный. Его отец, Иван Гуринович, около сорока лет возглавлял профессиональную пожарную охрану Бобруйска.

Охотники за чужим добром

Майор милиции в отставке Юрий Руденков отправился в Чернобыльскую зону добровольцем летом 1986-го в составе сводного отряда управления внутренних дел Могилевского облисполкома, который состоял из нескольких взводов. Тогда молодой офицер только начинал службу в правоохранительных органах – работал участковым в Первомайском РОВД. Вместе с сотрудниками милиции из Бобруйска, Осиповичей, Кировска и других городов Могилевщины его командировали в Наровлянский район. Как вспоминает Юрий Иванович, все ехали в зону отчуждения сосредоточенные и серьезные. В дороге было не до шуток, ведь впереди ждала неизвестность.

– Жили мы в опустевшем здании проф­техучилища. Моими задачами были охрана общественного порядка в зоне отчуждения и контрольно-пропускной режим. На постах мы несли службу по 12 часов. В домах людей, которых срочно эвакуировали, осталось все нажитое имущест­во, ведь с собой они брали только самое необходимое. И охотников поживиться чужим добром было немало. Мародеры могли проникнуть в зону со стороны Припяти на лодках. Важно было не допустить этого, как и просто проникновения людей в зараженную местность. Когда возвращались со смены, мы сдавали табельное оружие, шли в баню, мылись и переодевались в чистую одежду. В свободное от службы время помогали местному колхозу: заготавливали сено, работали на ферме, – вспоминает Юрий Руденков.

Его вахта продлилась 30 дней. По ее итогам офицер был награжден нагрудным знаком «За отличную службу» приказом Министра внутренних дел БССР Виктора Пискарева. Прибыв в Бобруйск, Юрий Иванович продолжил работу в органах, служил в уголовном розыске. Дочь нашего героя, Анна Тарелко, пошла по стопам отца и продолжила семейное дело – служение закону (она старший оперуполномоченный группы раскрытия преступлений в сфере высоких технологий УВД Бобруйского горисполкома). Сегодня майор работает в охране Бобруйского машиностроительного завода, является активным членом городской ветеранской организации ОВД.

К слову, всего 105 сотрудников правоохранительных органов Бобруйска были командированы в 1986 году в Чернобыльскую зону. Кого-то из них уже нет в живых… Но все заслуживают, чтобы о них помнили.