Около 600 тонн условного топлива сэкономили за 4 месяца на заводе массовых шин бобруйской «Белшины»
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Максимально нацелен на внедрение энергосберегающих мероприятий коллектив бобруйского ОАО «Белшина». К примеру, на заводе массовых шин за январь-апрель сэкономили 600 тонн условного топлива. При плановом задании минус 5% экономия по факту составила минус 6,5%.
Недавно, сообщили на предприятии, были получены энергосберегающие лампы, и вскоре в цехах закипит работа по замене старых ламп на современные новые. А в четвертом квартале шинники намерены провести модернизацию технологических гребенок форматора 63,5 дюйма в цехе вулканизации №1 -- планируется, что условно годовой экономический эффект в результате составит 373 т.у. т.
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