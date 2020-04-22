Около 6 кубометров мусора вывезли экологи после уборки несанкционированных свалок в Бобруйском районе

В результате на участках, расположенных возле деревни Дуброва Слободковского сельсовета, в лесном массиве Домановского лесничества и на территории, прилегающей к кладбищу в деревне Вороновичи, собрано 6 кубометров мусора, который был вывезен на полигон ТКО в деревне Бабино.

Но как сделать так, чтобы не было мусорных куч? Это зависит от людей - экологи продолжают вести пропагандистскую работу с населением.