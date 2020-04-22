Около 6 кубометров мусора вывезли экологи после уборки несанкционированных свалок в Бобруйском районе
mogilevnews.by 61 0
В ходе проведения экологической кампании «Обустроим малую родину!» работники Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с общественными экологами приняли участие в уборке несанкционированных свалок в Бобруйском районе.
В результате на участках, расположенных возле деревни Дуброва Слободковского сельсовета, в лесном массиве Домановского лесничества и на территории, прилегающей к кладбищу в деревне Вороновичи, собрано 6 кубометров мусора, который был вывезен на полигон ТКО в деревне Бабино.
Но как сделать так, чтобы не было мусорных куч? Это зависит от людей - экологи продолжают вести пропагандистскую работу с населением.