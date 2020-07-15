Около 18 тысяч человек с диагнозом алкоголизм находятся под диспансерным наблюдением в Могилевской области

По состоянию на 1 июля в Могилевской области под диспансерным наблюдением врачей-психиатров-наркологов состоит более 17,9 тысячи человек с диагнозом алкоголизм, из них 3993 женщин. Данный показатель несколько снизился по сравнению с прошлым годом (2019 г. - 18389 человека, в т.ч. 4128 женщин).

А вот количество смертей от случайных отравлений этиловым спиртом в области растет. За январь-май 2020 года зарегистрировано 106 летальных исходов. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом эта цифра выросло более чем на 23 % (январь-май 2019 г. - 86 человек). По данным заместителя главного врача по медчасти Могилевского областного наркологического диспансера Андрея Чередниченко, из данной категории 66% (70 человек) - жители города, 34% (36 человек) - сельское население. При росте количества умерших от отравлений этиловым спиртом горожан (с 46 в 2019-ом до 70 в 2020-ом) наблюдается незначительное уменьшение смертельных исходов среди сельского населения (40 в 2019-ом до 36 в 2020 году).

Согласно статистике, в мире в результате чрезмерного употребления алкоголя ежегодно происходит 3 миллиона смертей. Также алкогольная зависимость является причинным фактором более чем 200 нарушений здоровья, связанных с болезнями и травмами. В последнее время установлены причинно-следственные связи между вредным употреблением алкоголя и заболеваемостью такими инфекционными болезнями, как туберкулез, а также течением ВИЧ/СПИДа. В целом чрезмерное употребление алкоголя связано с риском развития таких проблем со здоровьем, как психические и поведенческие нарушения, включая алкогольную зависимость, тяжелые неинфекционные заболевания, такие как цирроз печени, некоторые виды рака и сердечно-сосудистые болезни, а также травмы в результате насилия и дорожно-транспортных аварий.