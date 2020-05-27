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Экономика

Около 170 га ранее мелиорированных земель будут восстановлены и введены в севооборот в Бобруйском районе

mogilevnews.by 23 0

Около 170 га ранее мелиорированных земель будут восстановлены и введены в севооборот в Бобруйском районе

Два участка ранее мелиорированных земель общей площадью около 170 га будут восстановлены в Бобруйском районе. Их планируется ввести в севооборот уже в нынешний летний сезон.

Как сообщили в райисполкоме, восстановительные работы на землях ОАО «Агрокомбинат «Бобруйский» и «Совхоз Киселевичи» с прошлой осени ведут мелиораторы  ОАО «ПМК-84 «Водстрой». Они  выкорчевали ненужную растительность, очистили каналы мелиоративной системы, осуществили промывку дренажных систем и провели пахотные работы. В настоящее время работники ПМК занимаются  прокладкой новых дренажных систем.

Мелиорированные земли планируется отвести под кормовые угодья, они будут засеяны многолетней травой.

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