Около 170 га ранее мелиорированных земель будут восстановлены и введены в севооборот в Бобруйском районе

Два участка ранее мелиорированных земель общей площадью около 170 га будут восстановлены в Бобруйском районе. Их планируется ввести в севооборот уже в нынешний летний сезон.

Как сообщили в райисполкоме, восстановительные работы на землях ОАО «Агрокомбинат «Бобруйский» и «Совхоз Киселевичи» с прошлой осени ведут мелиораторы ОАО «ПМК-84 «Водстрой». Они выкорчевали ненужную растительность, очистили каналы мелиоративной системы, осуществили промывку дренажных систем и провели пахотные работы. В настоящее время работники ПМК занимаются прокладкой новых дренажных систем.

Мелиорированные земли планируется отвести под кормовые угодья, они будут засеяны многолетней травой.