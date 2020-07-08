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Общество

Около 11,4 тыс. абитуриентов планируют сдать ЦТ по химии

belta.by 98 0

Около 11,4 тыс. абитуриентов планируют сдать ЦТ по химии

Около 11,4 тыс. абитуриентов планируют сегодня сдать централизованное тестирование по химии, сообщил корреспонденту директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

ЦТ традиционно начнется в 11.00. Абитуриентам рекомендовано своевременно прибывать к пунктам ЦТ - не позднее чем за полчаса до начала испытания. Это позволит без спешки пройти регистрацию. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Нельзя приносить с собой мобильные телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Кроме того, во время тестирования нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения заданий. За нарушение абитуриент будет удален из аудитории и не сможет в этом году сдать ЦТ по предмету даже в резервный день.

Задания ЦТ полностью соответствуют школьной программе, а вероятность угадывания фактически сведена к нулю. Поэтому итоговые баллы за тесты будут зависеть исключительно от подготовки самого абитуриента.

Следующее ЦТ - по физике - пройдет 10 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек.

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