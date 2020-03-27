Около 1,7 тыс. лагерей примут на оздоровление школьников на весенних каникулах

На весенних каникулах в Беларуси оздоровятся около 60 тыс. детей - большого снижения числа желающих не ожидается. Об этом сообщил заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай.

"Все желающие дети будут направляться на оздоровление в период весенних каникул по заявительному принципу. Все, включая Министерство образования, для этого работают, перечень лагерей организован, - рассказал Александр Цай. - На каникулах будет задействовано около 1,7 лагерей. Все они дневного пребывания, около 60 тыс. детей пройдут в них оздоровление. Точные цифры мы будем знать по факту, когда будут заезды", - рассказал Александр Цай.

Он отметил, что большой разницы между фактическими цифрами и запланированными не ожидается. "По предварительным данным Министерства образования, небольшое снижение будет, но в основном родители планируют отдых и оздоровление детей на весенних каникулах", - уточнил Александр Цай.

С учетом того, что финансирование на цели оздоровления общее на год, оно просто будет перераспределяться. Это значит, что в летний период, на осенних каникулах смогут оздоровиться чуть больше детей.

belta.by