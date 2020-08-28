Оказание первой помощи – важный навык

В учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» 27 августа состоялась встреча граждан пожилого возраста с сотрудниками и волонтерами Ленинской районной организации Белорусского Общества Красного Креста г. Бобруйска.

В ходе встречи Рыбакова Татьяна Владимировна, инструктор по оказанию первой помощи, рассказала гражданам пожилого возраста о том, что умение оказать первую помощь — элементарный, но очень важный навык. В экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь.

Первая помощь — это комплекс срочных мер, направленных на спасение жизни человека. Несчастный случай, резкий приступ заболевания, отравление — в этих и других чрезвычайных ситуациях необходима грамотная первая помощь.

Согласно закону, первая помощь не является медицинской — она оказывается до прибытия медиков или доставки пострадавшего в больницу. Первую помощь может оказать любой человек, находящийся в критический момент рядом с пострадавшим.

Участники отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста приняли активное участие в отработке практических навыков оказания первой помощи.

Председатель Ленинской районной организации БОКК г. Бобруйска Дробова Татьяна Владимировна напомнила участникам отделения, как защитить себя от коронавирусной инфекции COVID-19, раздала информационные листовки «Простые советы пожилым людям…», вручила гражданам пожилого возраста средства индивидуальной защиты.

Встреча прошла в дружеской и доверительной атмосфере.

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