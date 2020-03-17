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Официальное решение о переносе школьных каникул пока не принято — минобразования

mogilevnews.by 128 0

Официальное решение о переносе школьных каникул пока не принято — минобразования

Министерство здравоохранения Республики Белаурсь прокомментировала существующую в интернети петицию с требованием ввести карантин во всех учебных заведениях страны в качестве профилактики эпидемии коронавируса.

- Официальное решение о переносе каникул пока не принято. Просим не распространять недостоверную информацию в СМИ, мессенджерах и социальных сетях, - говорится в Telegram-канале Министерства образования. - На текущий момент официальная дата весенних каникул – с 30 марта по 4 апреля.

Также в Telegram-канале ведомства говорится: «Уважаемые подписчики петиции! Все требования, перечисленные вами, в учреждениях образования уже выполняются. Не стоит нагнетать обстановку и думать, что мы не предпринимаем всех необходимых мер и не соблюдаем рекомендации ВОЗ».

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