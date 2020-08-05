Одноразовые вилки, ложки и ножи запрещено использовать в общепите с 1 января 2021 года — МАРТ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли дополнило перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в объектах общественного питания. Это следует из постановления МАРТ №53 (от 20.07.20 г.), официально опубликованное на Национальном правовом интернет-портале. К утвержденному ранее списку МАРТ добавлены одноразовые пластиковые приборы, как вилки, ножи и ложки.

Таким образом, с 1 января 2021 года в общепите будет запрещено использование одноразовых пластиковых вилок, ложек, ножей, палочек для размешивания напитков, стаканов, тарелок, трубочек (соломинок) для напитков, чашек, упаковки для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.