Очередная баня горела в одной из деревень Бобруйщины

По прибытии к месту вызова происходило открытое горение бани, хозяева находились на улице.

В результате данного пожара огнем повреждена обшивка стен внутри бани и часть перекрытия.

Наиболее вероятная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Безопасное печное отопление из советов МЧС:

- печи, котлы и другие теплогенерирующие устройства должны соответствовать требованиям действующего законодательства – должны быть исправны;

- запрещается эксплуатация печей, если: на их поверхности имеются трещины; отсутствует предтопочный лист (размером не менее 50х70 см); дверца топливника находиться в открытом состоянии или запорное устройство неисправно; если горючие материалы (дрова, доски и т.п.) выступают за пределы топливника.

- топить печь допускается не более 2 часов за раз, при необходимости протапливать печь несколько раз в день;

- запрещается разжигать печи при использовании горючих или легко воспламеняемых жидкостей, а также поручать топку печи детям.

Берегите себя!