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Обязательный масочный режим введен в Бобруйске (будет дополнено)

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Обязательный масочный режим введен в Бобруйске (будет дополнено)

Обязательный масочный режим введен сегодня в Бобруйске.

Об этом сообщил корреспондентам bobrlife главный санитарный врач Бобруйска Дмитрий Лайтер. С 19 июня жителям необходимо посещать общественные места, где сложно избежать социального дистанцирования - магазины, кафе, банки - в масках!

Медики призывают быть крайне внимательными и рассчитывают на сознательность и самоконтроль бобруйчан.

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