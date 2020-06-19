Обязательный масочный режим введен в Бобруйске (будет дополнено)

Обязательный масочный режим введен сегодня в Бобруйске.

Об этом сообщил корреспондентам bobrlife главный санитарный врач Бобруйска Дмитрий Лайтер. С 19 июня жителям необходимо посещать общественные места, где сложно избежать социального дистанцирования - магазины, кафе, банки - в масках!

Медики призывают быть крайне внимательными и рассчитывают на сознательность и самоконтроль бобруйчан.