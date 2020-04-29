Объявлен старт Национального конкурса “Предприниматель года”

По итогам конкурса в каждой области и в городе Минске специально созданные оргкомитеты (жюри), в состав которых войдут известные предприниматели и представители органов госуправления, определят лучших бизнесменов в номинациях:

«Успешный старт»;

«Стабильный успех» (в данной номинации участвуют крупные предприятия);

«Эффективный бизнес в сфере производства»;

«Эффективный бизнес в сфере услуг»;

«Эффективный индивидуальный бизнес» (в данной номинации участвуют индивидуальные предприниматели).

Предприниматели, желающие принять участие в Конкурсе должны направить свои заявки в соответствующие органы исполнительной власти (по месту государственной регистрации) – в горисполком, администрации районов города.

Прием заявок будет осуществляться до 1 июня 2020 года.

Участие в конкурсе бесплатное.

Подробная информация и образец заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте конкурса «Предприниматель-года.бел» (http://www.xn----7sbblcdccza9ajlvdcod7b7n.xn--90ais/).