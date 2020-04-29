В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 года № 207 Министерством экономики Республики Беларусь с 1 апреля 2020 года объявлен старт Национального конкурса “Предприниматель года”.
По итогам конкурса в каждой области и в городе Минске специально созданные оргкомитеты (жюри), в состав которых войдут известные предприниматели и представители органов госуправления, определят лучших бизнесменов в номинациях:
«Успешный старт»;
«Стабильный успех» (в данной номинации участвуют крупные предприятия);
«Эффективный бизнес в сфере производства»;
«Эффективный бизнес в сфере услуг»;
«Эффективный индивидуальный бизнес» (в данной номинации участвуют индивидуальные предприниматели).
Предприниматели, желающие принять участие в Конкурсе должны направить свои заявки в соответствующие органы исполнительной власти (по месту государственной регистрации) – в горисполком, администрации районов города.
Прием заявок будет осуществляться до 1 июня 2020 года.
Участие в конкурсе бесплатное.
Подробная информация и образец заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте конкурса «Предприниматель-года.бел» (http://www.xn----7sbblcdccza9ajlvdcod7b7n.xn--90ais/).