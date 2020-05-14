Объявлен конкурс для назначения стипендий Президента молодым ученым на 2021 год

Объявлен республиканский конкурс для назначения стипендий Президента Беларуси талантливым молодым ученым на 2021 год.

Для участия в конкурсе выдвигаются кандидатуры докторов наук в возрасте до 45 лет, кандидатов наук - до 35 лет, ученых без степени - до 30 лет (по состоянию на 1 января 2020 года), достигших наилучших результатов в научной, научно-технической и инновационной деятельности. При выдвижении кандидатур учитываются их достижения в приоритетных направлениях фундаментальных и прикладных научных исследований и научно-технической деятельности, вклад в социально-экономическое развитие Беларуси.

Документы соискателей, оформленные в соответствии с установленными правилами, представляются в электронной версии на адрес olga@presidium.bas-net.by до 15 июня 2020 года. Документы, подписанные руководителем организации и оформленные в папку-скорошиватель, направляются до 1 июля 2020-го в управление премий, стипендий и наград главного управления кадров и кадровой политики аппарата НАН по адресу: г. Минск, пр.Независимости, 66, каб.317.

Конкурс объявлен в соответствии с указом от 11 августа 2005 года №367 "О совершенствовании стимулирования творческого труда молодых ученых".